За I квартал 2022 года Мурманская область показывает рост по промышленному производству, строительству, объёмам грузопереработки морскими портами и терминалами

Темпы по всем этим показателям выше, чем в среднем по России. Такую информацию вчера сообщил губернатор Андрей Чибис на выездном заседании регионального правительства в г.Полярные Зори.

Индекс промышленного производства составил 109,7% - 14 место по России, это превышение среднероссийского темпа в 5 раз. На 3,5 % возросли объемы переработки грузов морскими портами и терминалами (переработано 28,7 млн тонн грузов). В среднем по России снижение составило 99,5%.

Инвестиции за 1 квартал 2022 года возросли на 21,2 % и превысили среднероссийский темп в 1,7 раз - это 24 место по стране. Поступления в консолидированный бюджет области составили 16,7 млрд рублей.

«Сейчас нашим партнерам непросто принимать инвестиционные решения, и от этого они становятся особенно ценными. Недавно мы подписали соглашение с компанией «ЕвроХим» на 100 млрд рублей о развитии и модернизации Ковдорского ГОКа. Принципиально важно, что те проекты, которые мы детально прорабатывали, имеют свое развитие», - подчеркнул Андрей Чибис.

Объем строительных работ в регионе увеличился на 9,2%, до 47,6 млрд рублей (31 место по России), и превысил среднероссийский темп в 2 раза (по России – на 4%).

«Таким образом существенных просадок по экономике региона в этом году не ожидается. Мы были готовы к более жесткому сценарию и рады, что его не случилось. Важно, что сейчас развивается не только крупный бизнес. Численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства составляет почти 92 тысячи человек, это на 2 тысячи людей больше, чем на начало года. Мы продолжаем оказывать поддержку нашим предпринимателям. В рамках плана устойчивого социально-экономического развития области только на экономический блок уже выделили 502 млн рублей», - отметил Андрей Чибис.

Губернатор акцентировал внимание коллег на том, что необходимо концентрировать ресурсы, исходя из спроса. В пример глава региона привел «Губернаторский стартап». При проведении отбора весной этого года было получено более 200 заявок, определено более 30 победителей, и сразу принято решение о проведении 2 этапа. Заявки на получение гранта до 2 млн рублей для ряда направлений принимаются прямо сейчас. По всем мерам поддержки предпринимателей нужно определять приоритеты, четко понимать спрос и регулировать предложения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одной немаловажной темой является реализация программ по молодёжной политике в регионе. За последние три года из областного бюджета на их реализацию направлено свыше 2,2 млрд рублей.

«В наше время это направление должно быть напрямую связано с цифровизацией. Мы запускаем проект «Молодая Арктика» - отдельный сервис с мобильным приложением для молодёжи Мурманской области. В него интегрированы темы досуга, самореализации и поиск работы», - сообщил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru