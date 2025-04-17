За I квартал 2025 года грузооборот порта Мурманск снизился на 9,2%

Грузооборот морских портов России в январе-марте 2025 года снизился на 5,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 208,2 млн тонн.

Как сообщает Ассоциации морских торговых портов (АСОП), перевалка сухих грузов составила 98,4 млн тонн (-5,3% относительно I квартала 2025 года), в том числе: угля — 43,9 млн тонн (+1,1%), грузов в контейнерах — 13,7 млн тонн (+0,7%), минеральных удобрений — 12,1 млн тонн (+17,9%), зерна — 9,2 млн тонн (-49,6%), чёрных металлов — 5,9 млн тонн (+21,1%), руды — 2,9 млн тонн (+29,6%), грузов на паромах — 1,9 млн тонн (+3,1%).

Перевалка наливных грузов сократилась на 5,8% — до 109,8 млн тонн, в том числе сырой нефти — 65 млн тонн (-5,8%), нефтепродуктов — 32,5 млн тонн (-8,0%), сжиженного газа — 9,7 млн тонн (+3,0%), пищевых грузов — 1,4 млн тонн (-14,7%).

За отчётный период экспортных грузов перегружено 164,4 млн тонн (-5,4%), импортных — 10,1 млн тонн (+2,9%), транзитных — 18 млн тонн (+3,1%), каботажных — 15,7 млн тонн (-19,1%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 21,5 млн тонн (-8,7%), из них объём перевалки сухих грузов составил 5,4 млн тонн (-16%), наливных — 16 млн тонн (-6%).

Грузооборот порта Мурманск составил 12,4 млн тонн (-9,2%), Сабетта — 7,1 млн тонн (-3,8%), Варандей — 0,9 млн тонн (-31,6%), Архангельск — 0,6 млн тонн (+6,7%).