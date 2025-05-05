За I квартал 2025 года в Мурманской области поставлено на кадастровый учёт 542 ИЖС

Индивидуальное жилищное строительство всё больше становится популярным в регионе. Накануне 28 апреля для северян снова открылась возможность принять участие в программе «Свой дом в Арктике», которая подразумевает предоставление региональной субсидии на приобретение или строительство индивидуального жилого дома.

В региональном Росреестре посчитали, сколько ИЖС было построено и официально оформлено в нашем регионе в I квартале 2025 года.

По данным ведомства, за три месяца с начала года было поставлено на кадастровый учёт и зарегистрированы права на 542 индивидуальных жилых дома общей площадью более 48 тысяч кв. метров, что более чем в 2 раза превысило показатель аналогичного периода 2024 года.

При выборе материалов для строительства северяне традиционно отдают предпочтение дереву – таких домов 287 (53%). Около 43,4% домов построено с применением различных технологий и материалов, например, дерево и кирпич, или блоки и бетон.

Если говорить о планировочных решениях, то более половины построенных домов – это комфортные 1-этажные коттеджи (312 домов), около 40% - проекты в 2 этажа. А вот 3-этажных домов было поставлено на учёт всего 8 шт.

По местоположению примерно 37% построенных домов находится в сельской местности, ещё 40% на землях для садоводства.

«Люди хотят жить в своём доме, на природе. В этом году региональным правительством уже дан старт программе «Свой дом в Арктике» и накануне этого мы обсуждали основные нюансы и особенности с Министерством строительства региона и основными застройщиками, работающими в Мурманской области. Надеемся, что объём индивидуального жилищного строительства в Заполярье продолжит свой рост», - отмечает руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, разброс цен на жилые дома по итогам I квартала 2025 года достаточно большой – от 18 до 110 тысяч рублей за 1 кв. метр. Самые дорогие дома в этом году были проданы в Кировске и Пушном. А самый дешевый в Кандалакше. В среднем цена на жилые дома в пределах крупных населённых пунктов региона колеблется в районе от 7 до 15 млн рублей.