За I полугодие в Мурманской области высокотехнологичную медицинскую помощь на базе подведомственных медорганизаций получили более 2680 пациентов

На оперативном совещании об итогах реализации мероприятий плана «На Севере – жить» в системе здравоохранения Мурманской области за первое полугодие вчера во время оперативного совещания доложил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Высокотехнологичная медицинская помощь в регионе оказывается по 10 профилям: акушерство и гинекология, нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, травматология-ортопедия, онкология, офтальмология, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология.

«За первое полугодие высокотехнологичная медицинская помощь оказана более 2680 пациентам. Объемы оказания ВМП за счет средств областного бюджета выполнены на 65 % от годового плана. В связи с этим по поручению губернатора Андрея Чибиса были выделены дополнительные средства в размере более 266 млн рублей. Это позволило дополнительно в 2023 году запланировать ещё 755 случаев оказания ВМП», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Повышению доступности медицинской помощи способствуют мероприятия по открытию новых направлений диагностики и лечения, а также сокращению сроков ожидания диагностических исследований.

В Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина на аппаратах МРТ за 6 месяцев выполнено на 71% больше исследований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 7 раз сократилась очередь в листе ожидания по данному виду исследований.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, на 17% увеличилось количество компьютерных томографий исследований. Очередь в листе ожидания по этому виду диагностики уменьшилась в 10 раз, выполнено более 820 из 1103 КТ исследований. До конца этого года будут введены в эксплуатацию ещё два 64-срезовых компьютерных томографа в Кандалакше и Заполярном.

По электромиографии за полгода количество исследований возросло на 37%. Диагностика по суточному мониторингу ЭКГ и артериальному давлению выросла на 20%.

«Продолжается внедрение системы теле-ЭКГ – единой системы хранения и передачи данных электрокардиографических исследований на базе областной больницы. В медицинские организации 17 муниципальных образований закуплено 350 единиц оборудования. Число выполненных теле-ЭКГ исследований за полгода составило около 34,5 тысячи», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru