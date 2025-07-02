По оперативной информации ОАО «Российские железные дороги», погрузка на сети РЖД в июне 2025 года составила 89,3 млн тонн, что на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает компания, грузооборот за июнь текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% и составил 200,4 млрд тарифных т-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 1,8% и составил 248 млрд т-км.

Погрузка за январь-июнь этого года составила 554,5 млн тонн, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным РЖД, на фоне благоприятной конъюнктуры рынка в январе-июне выросла погрузка удобрений на 4,8% к I полугодию 2024 года, прежде всего на экспорт (+27,9%).

Отправка грузов по самому востребованному восточному направлению увеличилась на 2,6%. «При этом обеспечен рост перевозок как угля (+2,3%), так и неугольных грузов (+3,5%), в том числе удобрений (+75,3%), чёрных металлов (+1,2%), железной руды (+14,3%), а также прочих грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+7,9%), сообщает холдинг.

РЖД отмечают, что из-за сжатия спроса на внутреннем рынке в целом по сети РЖД снизилась погрузка строительных грузов (-19,7%), чёрных металлов (-25,8%) и металлолома (-31,8%). В связи с ремонтами на ряде НПЗ уменьшилась отгрузка нефтяных грузов (-5%).

В экспорте отрицательная динамика вызвана снижением предъявления зерновых грузов (-57,1%) из-за сокращения валового сбора, а также каменного угля (-2,5%) из-за продолжающегося снижения мировых котировок, поясняет компания.

«Значительные потери в объёмах связаны с непредъявлением грузов по уже согласованным заявкам на перевозку. За I полугодие в направлении портов Северо-Запада грузоотправители отказались от погрузки 5,4 млн тонн угля, в направлении портов Юга - 2,1 млн тонн. По этой же причине на 0,82 млн тонн недовыполнены параметры соглашения по вывозу угля из Кузбасса на восток. При этом из-за позднего отказа грузоотправителей от запланированной перевозки по лимитирующим направлениям существенно сокращаются возможности использовать зарезервированную таким образом мощность для отправки других грузов», - отмечают в РЖД.