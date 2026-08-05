За II квартал 2026 года банки отразили 17,5 млн попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 трлн рублей

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, в сравнении с I кварталом текущего года рост показателей как по количеству, так и по объёму предотвращенных мошеннических операций превысил 4%.

Как говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», в апреле – июне злоумышленникам удалось совершить 458,7 тысячи мошеннических операций, что на 7,5% меньше, чем в I квартале. Общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 млрд рублей. При этом сохранилась высокая интенсивность атак на юридические лица, в связи с чем доля похищенных у них средств в общем объёме потерь выросла до 11,3% против 7,8% кварталом ранее.

В II квартале до 7% (514,6 млн рублей) увеличилась доля средств, которые банки возместили пострадавшим от мошенников клиентам.

За этот период Банк России инициировал блокировку 4,6 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 7,8 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.