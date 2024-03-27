За инициативы по обустройству детских и спортивных площадок проголосовали более 22 тысяч жителей Мурманской области

Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области подведены итоги конкурсного отбора инициативных проектов по обустройству детских игровых и спортивных комплексов в рамках реализации губернаторской программы «На Севере – твой проект».

«В программе приняли участие жители 35 населенных пунктов Мурманской области, а её победителем признан 51 инициативный проект. Для участия в программе поступило 122 инициативных проекта. И по итогам модерации администрациями муниципалитетов к голосованию были допущены 106 инициатив», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Онлайн-голосование на портале «Наш Север» проходило с 5 по 18 февраля 2024 года. В нем приняли участие и выразили свою поддержку за различные инициативы более 22 тысяч местных жителей.

По словам Марии Гавриловой, проекты-победители будут реализованы в 27 населенных пунктах 24 муниципалитетов – это 30 детских игровых комплексов, 16 спортивных площадок, две скейт-площадки, две многофункциональные площадки и одна научная.

«Дополнительно отмечу, что в текущем году в областном центре запланировано обустройство 19 детских и спортивных комплексов: пять – в рамках реализации губернаторской программы «На Севере – твой проект», 14 – в рамках комплексной программы развития «Наш Мурманск». В число победителей вошли проекты, получившие наибольшую поддержку жителей по итогам голосования на портале «Наш Север». Наиболее активно голосовали жители Мурманска, Апатитов и Мончегорска», – отметила вице-губернатор.

Глава региона Андрей Чибис накануне на оперативном совещании поблагодарил жителей Мурманской области, которые выдвинули свои предложения, приняли участие в онлайн-голосовании, выбрав места для новых детских и спортивных площадок.

«Благодарю всех, кто выдвигал свои инициативы, кто принимал участие в голосовании. Активность жителей была одним из критериев для победы в конкурсе. Очень важно, что в Мурманской области процесс благоустройства идет в формате диалога. И именно жители выбирают, какие объекты и где должны быть установлены в первую очередь», – сказал Андрей Чибис.

С перечнем проектов-победителей можно ознакомиться на сайте Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области, а также на портале «Наш Север».

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, обустройство детских и спортивных комплексов, а также благоустройство общественных пространств на территории региона реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru