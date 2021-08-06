За июль текущего года региональный комитет по конкурентной политике провёл более 720 закупок

В июле 2021 года комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл более 720 закупок на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона.

По результатам проведения торгов образовалась экономия бюджетных средств на различные услуги и поставки.

Среди них услуги по переводу архивных фондов в электронный вид, по уборке офисных помещений, по проведению социологических исследований, оказанию услуг по вывозу и утилизации картриджей, а также поставки комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, компьютерного и периферийного оборудования, слесарного инструмента, канцелярских товаров и медицинского расходного материала.

Суммарная разница между начальными (максимальными) ценами контрактов и ценами, предложенными победителями закупок, составила чуть более 100 миллионов рублей, сообщил комитет по конкурентной политике Мурманской области.