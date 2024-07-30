За изменой должен следовать развод, считают 3 из 4 россиян

Верны своим вторым половинам 7 из 10 мужчин и 8 из 10 женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 граждан из всех округов страны.

В неверности признался каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений. Согласно опросу, мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и 7% соответственно.

Основной причиной, которой люди объясняют свои измены, являются семейные проблемы — 14%. На втором месте — жажда новых впечатлений — 12%, ранее в подобной слабости признавались чаще. По 9% респондентов признались, что причиной стала влюблённость или физиология. Причём мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и признаются, что таким образом мстят мужьям.

Россияне довольно категоричны в отношении изменщиков. 76% заявили, что преданной стороне следует разрывать отношения: 39% однозначно уверены в этом, еще 37% — скорее уверены. Мужчины более категоричны, несмотря на то что в большей степени склонны к адюльтерам: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод.

Время проведения опроса: 27 июня — 25 июля 2024 года.