Мурманская область. Арктика (16+)03.03.20 08:00
Гонка прошла 1 марта на территории лыжной трассы Североморск-1 (Авиагородок). Мороз спортсменов не испугал. В зависимости от возраста участники соревнований преодолевали дистанции в 1, 3, 5 и
10 километров.
По итогам открытых лыжных соревнований, третье место с результатом 27 минут 2 секунды занял североморец Сергей Уваров, второе место с результатом 26 минут 30 секунд взял мурманчанин Олег Киселёв. Абсолютным Чемпионом и обладателем переходящего Кубка стал Анатолий Зубов – лыжник из Гаджиево, преодолевший
10 километров за 24 минуты и 23 секунды.
За Кубок открытых лыжных соревнований памяти тренера-преподавателя Юрия Фебусовича Шапиро боролись 48 спортсменов со всей области
Гонка прошла 1 марта на территории лыжной трассы Североморск-1 (Авиагородок). Мороз спортсменов не испугал. В зависимости от возраста участники соревнований преодолевали дистанции в 1, 3, 5 и
По итогам открытых лыжных соревнований, третье место с результатом 27 минут 2 секунды занял североморец Сергей Уваров, второе место с результатом 26 минут 30 секунд взял мурманчанин Олег Киселёв. Абсолютным Чемпионом и обладателем переходящего Кубка стал Анатолий Зубов – лыжник из Гаджиево, преодолевший
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Последние комментарии
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Александр
29.02.20 10:10
Надо же, сколько слов. "Регулярно следит". Да ни разу там за зиму не убирали! А я даже писал в vk и обращался к администрации. До выборов это помогало, сейчас... Но вот в последний раз спустя неделю п
Комментарий к новости:Комиссия проверила двор на проспекте Ленина, 48
Дмитрий /Мурманск/
26.02.20 11:03
Вывод один, к сожалению: продолжения БизнесМента не планируется.
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