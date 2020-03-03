За Кубок открытых лыжных соревнований памяти тренера-преподавателя Юрия Фебусовича Шапиро боролись 48 спортсменов со всей области

Гонка прошла 1 марта на территории лыжной трассы Североморск-1 (Авиагородок). Мороз спортсменов не испугал. В зависимости от возраста участники соревнований преодолевали дистанции в 1, 3, 5 и 10 километров .

По итогам открытых лыжных соревнований, третье место с результатом 27 минут 2 секунды занял североморец Сергей Уваров, второе место с результатом 26 минут 30 секунд взял мурманчанин Олег Киселёв. Абсолютным Чемпионом и обладателем переходящего Кубка стал Анатолий Зубов – лыжник из Гаджиево, преодолевший 10 километров за 24 минуты и 23 секунды.