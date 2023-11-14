За курсами валют следит только 1 из 4 россиян

Резкий рост курсов американской и европейской валют в октябре повлиял на прогноз россиян к январю 2024 года. Впрочем, новости с валютной биржи занимают сегодня только каждого четвертого. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Курсом доллара сегодня интересуются 26% россиян, курсом евро — 24%. В августе новости с валютной биржи отслеживали 3 из 10 опрошенных.

Свежие котировки валют мужчинам важнее, чем женщинам. Россияне до 35 лет интересуются биржевыми новостями чаще тех, кто старше. Граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Народный прогноз стоимости доллара на 9 января, первый рабочий день 2024 года, — 103,46 рублей, евро — 112,75 рубля. Октябрьский рост биржевых котировок повлиял на народный прогноз больше, чем текущее ослабление доллара и евро.

Время проведения опроса: 3—10 ноября 2023 года.