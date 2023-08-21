За курсом доллара и евро сегодня следят 3 из 10 россиян

Интерес к новостям с валютной биржи за 4 месяца вырос в 1,5 раза. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Снижение курса национальной валюты повысило интерес россиян к новостям с валютной биржи. За курсом доллара и евро сегодня следят 3 из 10 опрошенных — в 1,5 раза больше, чем весной.

Мужчины наблюдают за позицией рубля чаще женщин. Интерес к стоимости американской и европейской валют растёт с увеличением уровня доходов опрошенных.

К 1 сентября россияне предсказывают дальнейшее ослабление национальной валюты. Народный прогноз впервые перешагнул 100-рублевый барьер: 108,19 рубля за доллар и 117,48 рубля за евро (+11% к курсу, установленному Центробанком на 17 августа). Таким образом, в периоды укрепления национальной валюты россияне предсказывают дальнейшее снижение курса, в периоды ослабления рубля (как сейчас) — удорожание доллара и евро.

Время проведения опроса: 7—17 августа 2023 года.