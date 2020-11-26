За летние усилия победителей наградили зимой

В областном центре подвели итоги городского конкурса «Мой зелёный город – мой уютный дом». Сегодня с победителями и призерами встретился глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Смотр проводился по двум номинациям: «Лучший зелёный дворик Мурманска» и «Лучшая клумба-цветник». Всего поступило 28 заявок. При оценке поданных заявок и выборе победителей конкурсная комиссия учитывала площадь участка, оригинальность, разнообразие цветочной рассады, архитектурное оформление газонов.

– В этом году из-за пандемии мы изменили процедуру награждения, вместо торжественной церемонии приезжаем лично к конкурсантам, – отметил Евгений Никора. – Конкурс отлично себя зарекомендовал, приглашаю мурманчан принять в нём активное участие в следующем году.

Победителями 2020 года признаны:

«Лучший зелёный дворик Мурманска»

1 место - Трубачев Владимир Васильевич;

2 место - Евдокимова Светлана Тимофеевна;

3 место - Швецова Галина Павловна и Хлапова Людмила Алексеевна;

«Лучшая клумба - цветник»

1 место - Тараскевич Вера Викторовна;

2 место - Попова Галина Михайловна;

3 место - Шагало Людмила Ивановна.