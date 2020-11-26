За летние усилия победителей наградили зимой
В областном центре подвели итоги городского конкурса «Мой зелёный город – мой уютный дом». Сегодня с победителями и призерами встретился глава администрации города Мурманска Евгений Никора.
Смотр проводился по двум номинациям: «Лучший зелёный дворик Мурманска» и «Лучшая клумба-цветник». Всего поступило 28 заявок. При оценке поданных заявок и выборе победителей конкурсная комиссия учитывала площадь участка, оригинальность, разнообразие цветочной рассады, архитектурное оформление газонов.
– В этом году из-за пандемии мы изменили процедуру награждения, вместо торжественной церемонии приезжаем лично к конкурсантам, – отметил Евгений Никора. – Конкурс отлично себя зарекомендовал, приглашаю мурманчан принять в нём активное участие в следующем году.
Победителями 2020 года признаны:
«Лучший зелёный дворик Мурманска»
1 место - Трубачев Владимир Васильевич;
2 место - Евдокимова Светлана Тимофеевна;
3 место - Швецова Галина Павловна и Хлапова Людмила Алексеевна;
«Лучшая клумба - цветник»
1 место - Тараскевич Вера Викторовна;
2 место - Попова Галина Михайловна;
3 место - Шагало Людмила Ивановна.