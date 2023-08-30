За лето граждан, поддерживающих идею запрета сервисов аренды электросамокатов, стало больше

В Париже с 1 сентября будет невозможно арендовать электросамокат, жители французской столицы проголосовали за запрет сервисов кикшеринга. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, следует ли запретить сервисы аренды электросамокатов в Москве и Санкт-Петербурге. В опросе приняли участие экономически активные жители двух столиц.

62% москвичей считают, что в столице следует запретить сервисы аренды электросамокатов. «Электросамокаты часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта»; «Очень опасный вид транспорта, особенно когда на нём едут по два человека»; «Электросамокатами иногда управляют люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия, грубо нарушающие ПДД, в результате чего происходит большое количество аварий», — комментируют респонденты.

22% против запрета: «Нужны жёсткие правила и штрафы»; «Думаю, есть смысл в возрастных ограничениях, но запрещать не стоит»; «Удобно передвигаться по городу».

В северной столице за запрет сервисов кикшеринга проголосовали 2 из 3 жителей (66%): «Езда на таких самокатах крайне небезопасна, кроме того, очень мешает пешеходам»; «Столько аварий из-за них и пешеходов сбивают!» Против высказался каждый четвертый (24%): «Требуется создание инфраструктуры для велосипедов и самокатов. Выделенные полосы движения».

За лето граждан, поддерживающих идею запрета сервисов аренды электросамокатов в Москве и Санкт-Петербурге, стало больше (+18 и 16 процентных пунктов соответственно).

Время проведения опроса: 27—28 августа 2023 года.