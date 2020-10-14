За лето мурманский двор преобразился кардинальным образом

Сегодня глава администрации областного центра Евгений Никора, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь и депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой посетили двор, расположенный по адресу проспект Кольский №№ 39-49, где подходят к завершению капитальные работы по обновлению придомовой территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

– По работе подрядчика меня всё устраивает, объект мы ещё не приняли, так как по просьбам жителей дополнительно был сформирован перечень работ по установке ограждений, которые будут готовы в ближайшие дни, – рассказал Евгений Никора. – Что мне не понравилось, так это отношение некоторых автолюбителей, которые на новые зеленые зоны ставят свои машины. Кто не уберет свои автомобили, будут оштрафованы.

Двор на Кольском проспекте уже приобрёл практически завершенный вид. Построена подпорная стена и лестница, уложен новый асфальт, появилась современная детская площадка. Стоит отметить, что недавно рядом появилась универсальная площадка для отдыха и занятий физкультурой и спортом.

– Для меня очень важно, что был диалог с жителями, они активно высказывали пожелания, вносили изменения в план, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Например, изначально на лестнице не было перил, имелись вопросы по ливневой канализации, сообща все эти моменты были решены.

– За год двор преобразился кардинальным образом, стал уютнее и комфортнее, – поделился впечатлениями депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой. – На примере этой и других территорий мы видим, что проект «Формирование комфортной городской среды» работает, надеемся что отремонтированных дворов с каждым годом будет всё больше и больше.