«За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска» - наградили лучших

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора наградили лауреатов премии «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска» и вручили почётный знак «Спортивная доблесть».

– В нашем городе-герое есть замечательная традиция - в декабре чествовать мурманчан, которые добились выдающихся успехов в области спорта, – отметил Андрей Сысоев. – Сегодня мы не смогли провести церемонию в привычном формате, и все же в зале присутствуют известные мурманские спортсмены: лыжники, баскетболисты, легкоатлеты, шахматисты. Профессионалы в танцевальном и парусном видах спорта. У всех – множество достижений и наград. Эти люди достойны самых высоких оценок, они тренируют молодое поколение и показывают им достойный пример.

– Сегодняшние лауреаты - это ветераны спорта, за плечами которых не только личные победы, но и высокие результаты их воспитанников, – сказал Евгений Никора. – Они формируют определенную спортивную школу и спортивное сознание мурманчан. Именно для этого и строятся новые спортивные объекты и поддерживаются спортивные школы.

Отметим, что для мурманчан всех возрастов развивается спортивная инфраструктура: функционируют стадионы, корты и спортивные площадки на базе образовательных учреждений, во дворах, парках и скверах. Их наполнение позволяет заниматься самыми разными видами спорта, от футбола до воркаута.