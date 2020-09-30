«За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» - наградили лучших

В преддверии Дня города в Мурманске состоялась церемония вручения премии главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска». В мероприятии приняли участие глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации областного центра Евгений Никора.

– Я всегда с большим удовольствием принимаю участие в награждении деятелей культуры, – отметил Андрей Сысоев. – Мурманск является культурной столицей Арктики и в этом основная заслуга людей творчества, благодаря их победам и достижениям наш северный город известен в самых отдаленных уголках планеты.

Ежегодно, начиная с 2006 года, премию вручают 10 лучшим писателям, художникам, музыкантам и другим работникам культуры, чья деятельность получила широкое общественное признание.

В этот торжественный вечер свои награды получили и юные жители столицы Заполярья. Были подведены итоги XXI городского конкурса детского рисунка «Я люблю мой город». В конкурсе приняли участие 38 образовательных учреждений города Мурманска, возраст участников от 5 до 18 лет.

– Ребёнок рисует самое яркое впечатление, в данном случае от родного города. Дети видят то, что мы, взрослые, порой не замечаем и, когда это ложится на холст, это по-настоящему трогает сердце, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Я абсолютно уверен, что традиция размещения рисунка победителя в центре города останется в Мурманске навсегда. Это визитная карточка нашего города-героя.

Победителем состязания признана Гладкина Алиса (6 лет, МАДОУ № 32, работа называется «Посвящаю мой город тебе!»). Выставка работ участников конкурса уже оформлена в фойе детской театральной школы.