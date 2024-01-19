За лучшую презентацию региона на Международной выставке-форуме «Россия» Андрей Чибис получил награду

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко вручил губернатору Мурманской области Андрею Чибису награду за лучшую презентацию региона на Международной выставке-форуме «Россия».

Андрей Чибис поблагодарил за высокую оценку Дня Мурманской области, в рамках которого была проведена насыщенная программа для посетителей выставки.

«Для нас большая честь представить Мурманскую область на Международной выставке-форуме «Россия», и я хочу сказать спасибо за высокую оценку нашего Дня региона. Мы слышим, какими впечатлениями делятся жители и гости Кольского Заполярья, которые присутствовали на мероприятии или смотрели трансляцию. В День региона мы подписали соглашения более чем на 50 млрд рублей – эти деньги пойдут на новый портовый терминал, жилищное строительство и другие проекты. Для нас День региона стал деловым мероприятием, благодаря которому в Мурманскую область направят дополнительные инвестиции», – сказал глава региона.

Также Андрей Чибис отметил, что организаторы Международной выставки-форума «Россия» провели огромную работу, которая позволила отразить ключевые достижения и главные символы нашей страны.

«Выставка «Россия» – это масштабная работа, благодаря которой жители России будут гордиться нашей страной ещё больше. Люди, которые здесь были, могут гордиться и Мурманской областью – тем, какая она сегодня и какие у нее перспективы. Хочу поблагодарить всех организаторов. Получилось очень здорово!», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, День Мурманской области на выставке «Россия» состоялся 22 декабря. В этот день было подписано 5 соглашений региона с крупнейшими компаниями на общую сумму инвестиций более 55 млрд рублей. Среди проектов, на реализацию которых будут направлены средства, строительство жилого квартала в Коле, морского контейнерного терминала «Западный транспортно-логистический узел», перегрузочного портового комплекса в Мурманске, а также создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса в Териберке, гостиничного комплекса и базы отдыха в Кировске. Также в День энергетика и День Мурманской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ губернатор Андрей Чибис и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер торжественно запустили после модернизации Верхне-Туломскую ГЭС.

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября, в День народного единства. На ней продемонстрированы важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. Стенд Мурманской области расположен в зоне «В» 75-го павильона.

Фото: https://gov-murman.ru