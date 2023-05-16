За любовь к заповедной природе придётся доплатить: в Мурманской области с 1 июня планируется ввести плату за посещение природных парков и заказников



Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, правительство Мурманской области планирует принять постановление, которое предусматривает установление платы за посещение природных парков и заказников регионального значения для граждан, не проживающих в Мурманской области. Сделать посещение природных парков платным планируется с 1 июня.

Сейчас проект постановления размещён на сайте «Открытый электронный регион» и проходит стадию обсуждения.

Жители Мурманской области смогут посещать ООПТ бесплатно при наличии подтверждающего документа. Полный список территорий, размер платы и перечень всех льготных категорий размещен на сайте Минприроды Мурманской области.

Получить разрешение на посещение, оплатить проход можно на туристическом портале Мурманской области в разделе «Природные территории». Полученные средства будут направлены на развитие инфраструктуры ООПТ.

Разрешение на посещение ООПТ выдаётся на период с 00.00 до 23.59 соответствующего календарного дня с возможностью неограниченного количества входов на территорию ООПТ в данный период времени.

Предусмотрена возможность отмены регистрации и возврата платежа до наступления даты посещения.

Для этого нужно написать заявление в адрес дирекции ООПТ, согласно прилагаемой форме на сайте: https://clck.ru/34R8PF.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, за нарушение режима охраны и использования природных ресурсов на ООПТ (в том числе посещение без разрешения) предусматривается штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей (для граждан) в соответствии со статьёй 8.39 КоАП.

По всем вопросам, возникающим в связи с получением разрешения на посещение природных парков и заказников регионального значения, можно обращаться в ГОКУ «Дирекция ООПТ» (183032, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Марата, 26; электронная почта: gokudirekziaoopt@yandex.ru; телефон +7 (921) 044-67-20; время работы с пн. по чт. - с 9.00 до 18.15, в пт. - с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00).