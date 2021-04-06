За март экономия по завершенным государственным и муниципальным закупкам региона составила более 338 млн рублей

В марте текущего года комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл 419 закупок на сумму свыше 2,3 млрд рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона.

По результатам проведения торгов образовалась экономия бюджетных средств.

Так, 10,6 млн рублей сэкономлено на поставках расходных медицинских материалов; более 7,8 млн рублей – на поставках моющих, дезинфицирующих средств и хозяйственно-бытовых товаров. На оказании услуг по изготовлению печатной и полиграфической продукции, а также на поставках канцелярских товаров экономия составила более 4,6 млн рублей; на поставках офисной мебели и техники, расходных материалов для оргтехники – более 4,1 млн рублей; а на поставках автомобильного топлива, запасных автозапчастей и на оказании услуг по предоставлению наемных транспортных средств – более 1 млн рублей.

Суммарная разница между начальными (максимальными) ценами контрактов и ценами, предложенными победителями закупок, составила 338,7 млн рублей, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.