За май-июнь 2024 года мурманский Росреестр обследовал 44 геодезических пункта

Всего на территории области расположено почти 11 тысяч геодезических пунктов, сведения о которых содержатся в Федеральном фонде пространственных данных.

По количеству пунктов ГГС тройку лидеров возглавил Ловозерский район (3364), затем Кольский район (1718) и замкнул Кандалакшский (1051). Территории этих районов характерны наличием удаленных, труднодоступных, практически недосягаемых мест, куда смогут добраться только специально снаряженные экспедиции.

«Несмотря на все трудности наши специалисты успешно выполняют утвержденные планы мероприятий по обследованию. На 1 полугодие 2024 года было запланировано полевое обследование 9 пунктов государственной геодезической сети и 32 пунктов государственной нивелирной сети. Фактическое выполнение составило по государственной геодезической сети - 11 пунктов (122%) и государственной нивелирной сети - 33 пункта (103%)», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

По результатам ранее выполненного обследования установлены охранные зоны для 30 пунктов государственных геодезических сетей. Сведения об установленных охранных зонах внесены в Единый государственный реестр недвижимости и теперь любой гражданин может узнать о их существовании.

«Многие необследованные объекты находятся очень далеко от населенных пунктов и дорог, что создает определенные сложности в работе. Но благодаря совместным усилиям мы выполняем поставленные задачи. Хочется отметить, что проводимая кропотливая работа обеспечивает законную охрану геодезических пунктов», - отметила Анна Бойко.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.