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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.25 18:45

За медали чемпионата и первенства Мурманской области по спортивной акробатике боролись полсотни спортсменов

В Мурманске на базе спортивной школы №1 состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной акробатике. В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из различных городов Кольского Заполярья. В течение трёх дней мастера спортивной акробатики выявляли лучших в балансовых, темповых и спортивных упражнениях.

В чемпионате Мурманской области победителями стали мастера спорта России Денис Арефьев и Наталья Кривоногова. Мурманчане показали наилучший результат по итогам всех упражнений.

В первенстве Мурманской области сильнейшие спортсмены определялись не только по возрастным категориям, но и по спортивному разряду.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, золотые медали соревнований в парном разряде завоевали: Артем Нечайкин, Кирилл Куянцев, Давид Андрейчиков, Мария Карганова, Виктор Рубанников, Полина Чиж, Маргарита Гладышева, Виктория Остапенко.

Лучшими в своих возрастных и разрядных категориях среди «троек» стали: Макар Мишин, Дмитрий Никифоров, Виктор Рубанников, Милана Кондрахова, Софья Меркулова, Анастасия Кутафина, Кира Троян, Маргарита Калиновская, Мария Минина, Милена Наумова, Ирина Цагова, Василиса Соломаткина, Богдана Гончарова, Вероника Шлыкова, Анна Селезнёва, Софья Ристлакки, Анастасия Сосина, Татьяна Евсевичева, Валентина Вовченко, Юлия Цыганова и Лилия Бахмат.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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