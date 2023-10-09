Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ могут быть включены в границы нового Ленинградского военного округаФилиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» ночью 16 октября проведёт проверку и тестирование системы оповещения ГО и ЧС посредством передачи в эфир
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.10.23 16:30

За медали Кубка губернатора Мурманской области по киокусинкай боролись более 130 спортсменов из девяти клубов и пяти городов нашего региона

Второй год подряд Легкоатлетический манеж Мурманска распахивает свои двери для соревнований по киокусинкай на Кубок губернатора Мурманской области. На торжественной церемонии открытия министр спорта региона Светлана Наумова поблагодарила участников, что они своим хобби выбрали спорт, который даст дисциплину, выносливость и силу.

«Поздравляю вас со вторым Кубком губернатора Мурманской области. Это решение лично в прошлом году принял глава региона. Спортсменов, выбирающих такой вид спорта, как киокусинкай много, поэтому соревнования высокого уровня будут проводиться ежегодно», - отметила Светлана Наумова.

Поприветствовал всех присутствующих президент-основатель Федерации киокусинкай России Александр Танюшкин.

«Мы собрались, чтобы видеть ваш характер, покажите на татами какие вы смелые, мужественные, покажите свою силу и умение противостоять противнику», - обратил внимание Александр Танюшкин.

Соревновались спортсмены на протяжении двух дней. 7 октября состязания проходили в спортивных дисциплинах «кёкусин – ката» и «кёкусин – ката-группа», 8 октября участникам предстояло испытать себя в дисциплине «кёкусин - весовая категория».

За медали боролись более 130 спортсменов из девяти клубов и пяти городов Мурманской области. Это спортивные команды: центр «Поларбудо», клуб «Юки Доджо», клуб «Тэнгу-про» из Мурманска, североморские клубы «Барс» и клуб «Тенсинкан», кандалакшский клуб «Уракен», клуб «Сейпай» из Высокого, апатитский клуб «Торнадо», а также клуб «Сатори» Североморска и Мурманска.

В командном зачёте победу одержал клуб «Сатори». «Серебро» завоевал «Поларбудо». «Юки Доджо» стали бронзовыми призёрами.

Всех победителей и призёров наградили медалями и грамотами Министерства спорта Мурманской области, победители дополнительно получили кубки от Ассоциации Киокусинкай Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Проверь свои объекты»: как увидеть свою недвижимость на сайте «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ФАС РФ подготовила предложения по индексации грузовых железнодорожных тарифов на следующий год начиная с декабря-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,02 рубля, доллар окреп почти на 87 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Вступили в силу новые положения Гражданского кодекса: у владельцев недвижимости могут увеличиться расходы на квартиру-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Президент поручил внести «Мурманский СПГ» в стратегию и ускорить либерализацию экспорта СПГ
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика