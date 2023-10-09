За медали Кубка губернатора Мурманской области по киокусинкай боролись более 130 спортсменов из девяти клубов и пяти городов нашего региона

Второй год подряд Легкоатлетический манеж Мурманска распахивает свои двери для соревнований по киокусинкай на Кубок губернатора Мурманской области. На торжественной церемонии открытия министр спорта региона Светлана Наумова поблагодарила участников, что они своим хобби выбрали спорт, который даст дисциплину, выносливость и силу.

«Поздравляю вас со вторым Кубком губернатора Мурманской области. Это решение лично в прошлом году принял глава региона. Спортсменов, выбирающих такой вид спорта, как киокусинкай много, поэтому соревнования высокого уровня будут проводиться ежегодно», - отметила Светлана Наумова.

Поприветствовал всех присутствующих президент-основатель Федерации киокусинкай России Александр Танюшкин.

«Мы собрались, чтобы видеть ваш характер, покажите на татами какие вы смелые, мужественные, покажите свою силу и умение противостоять противнику», - обратил внимание Александр Танюшкин.

Соревновались спортсмены на протяжении двух дней. 7 октября состязания проходили в спортивных дисциплинах «кёкусин – ката» и «кёкусин – ката-группа», 8 октября участникам предстояло испытать себя в дисциплине «кёкусин - весовая категория».

За медали боролись более 130 спортсменов из девяти клубов и пяти городов Мурманской области. Это спортивные команды: центр «Поларбудо», клуб «Юки Доджо», клуб «Тэнгу-про» из Мурманска, североморские клубы «Барс» и клуб «Тенсинкан», кандалакшский клуб «Уракен», клуб «Сейпай» из Высокого, апатитский клуб «Торнадо», а также клуб «Сатори» Североморска и Мурманска.

В командном зачёте победу одержал клуб «Сатори». «Серебро» завоевал «Поларбудо». «Юки Доджо» стали бронзовыми призёрами.

Всех победителей и призёров наградили медалями и грамотами Министерства спорта Мурманской области, победители дополнительно получили кубки от Ассоциации Киокусинкай Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru