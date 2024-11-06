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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.24 13:30

За медали регионального первенства по каратэ боролись 100 спортсменов

В Мурманске состоялось первенство Мурманской области по каратэ. На татами легкоатлетического манежа вышли юные каратисты из различных муниципалитетов региона – всего порядка 100 спортсменов. Лучших из лучших определяли в дисциплинах «ката» и «весовая категория».

На церемонии открытия президент региональной общественной организации «Федерация каратэ Мурманской области» Руслан Забиров пожелал участникам успехов в боях.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по итогам соревнований сильнейшими в дисциплине «ката» стали: Артур Шапиро, Софья Реут, Дмитрий Чен, Фахридин Шогунбеков, Олеся Басова, Анна Дресвянина, Ярослав Петров.

В дисциплине «весовая категория» победу одержали: Кирилл Круговой, Данил Мусин, Дженнет Джафарова, Владислав Авраменко, Арсений Никитин, Иван Невара, Максим Грачев, Антон Самарин, Максим Паклин, Ева Бурсевич, Максим Гулевич, Мирослав Астромович, Дмитрий Парфенов, Михаил Шульга, Евгений Рихтер.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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