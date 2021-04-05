За медицину, доступную каждому, борется Партия пенсионеров

9 апреля в Екатеринбурге начнёт свою работу форум «Медицина доступная каждому», который проводит Партия пенсионеров с привлечением экспертов системы здравоохранения страны. На примере Тюменской области специалисты и актив Партии пенсионеров попытаются рассмотреть положение с медико-социальным благополучием пожилого человека.

Планируется, что на форуме выступят спикеры: Олег Олегович Янушевич, профессор, дмн, академик РАН, ректор МГМСУ, президент Общества врачей̆ России; Владимир Юрьевич Бураков, председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость; Степан Владимирович Фирстов, председатель оргкомитета, член президиума Совета, Общероссийской общественной организации «Общество врачей России» и Сергей Владимирович Соловьев, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН.

Партия пенсионеров и медицинская общественность регулярно поднимают вопросы развития системы здравоохранения страны. Ни одна из политических партий не уделяет такого внимания вопросам здоровья нации. Важность этого направления подтвердил и процесс борьбы с последствиями пандемии коронавируса прошлого и текущего года. «Шоковая» оптимизация медицины в середине 90-х годов прошлого века оставила нам в наследство много проблем, которые в настоящее время приходится решать в авральном порядке, считают активисты Партии пенсионеров. Например, количество участковых больниц в России за это время сократилось на 98%! Таков результат реформы-оптимизации здравоохранения.

Руководство Партии пенсионеров неоднократно обращало внимание федеральных законодателей на то, что пока параметры функционирования системы здравоохранения будут определять «счетоводы-бухгалтеры», простые граждане могут забыть о бесплатной и плановой медицинской помощи. Рассчитывать на качественное лечение смогут только обладатели «толстых» кошельков, всем остальным будет предписано надеяться на чудо.

Подтверждением этих слов стали и итоги мартовского опроса северян старшего поколения. Большая часть анкетируемых пенсионеров – наших земляков на вопрос: «Какие проблемы здравоохранения вы ощущаете на себе?», - пожаловалась на сложности с дозвоном в поликлинику, с записью на приём к врачу в удобное время, отсутствием нужных специалистов.

«За деньги можно купить всё, кроме здоровья» - эта избитая пословица, лишний раз подтверждает скрытые и грустные реалии современной медицины. Но ещё страшней становится от того, что для многих людей старшего поколения наличие необходимой суммы на доступное платное лечение является сегодня несбыточной мечтой.

Партия пенсионеров неоднократно обращала внимание законодателей на то, что пока параметры функционирования системы здравоохранения будут определять «счетоводы-бухгалтеры», простые граждане могут забыть о бесплатной и плановой медицинской помощи. Рассчитывать на качественное лечение смогут только обладатели «толстых» кошельков, всем остальным будет предписано надеяться на чудо.

«Партия пенсионеров настаивает на реализации принципиально иного подхода, - говорит руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Анастасия Карева. - Мы добиваемся перевода всего финансирования системы здравоохранения на бюджетное. Следует объединить средства обязательного медицинского страхования, федерального и регионального бюджетов».

Ещё одно предложение касается необходимости устранить частные страховые медицинские организации, передав их функции государственным организациям, а территориальные отделения ФОМС сделать финансовыми подразделениями региональных органов управления здравоохранением. Медицинские организации необходимо перевести на оплату по смете с элементами поощрения за качество и объём услуг. Только в этом случае мы обеспечим бесперебойное финансирование медицинской помощи и оптимального планирования потоков пациентов.

Напомним, в июне 2019 года политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» совместно с Общероссийской общественной организации «Общество врачей России», Ассоциацией медицинских организаций «Новомед», Межрегиональной ассоциацией травматологов-ортопедов (МАТО) и Ассоциация травматологов-ортопедов Челябинской области провели Межрегиональный форум «Медицина, доступная каждому», который прошёл в Челябинске.