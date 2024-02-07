За месяц в Мурманской области на 18% вырос спрос на новых работников

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытые в Мурманской области за последний месяц – количество новых предложений о работе выросло на 18% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По итогам за последние 30 дней местный бизнес разместил более 5 тысяч новых вакансий, это на 18% больше, чем в начале 2023 года. Сильнее всего вырос спрос и как следствие число новых вакансий для юристов (+71% новых рабочих мест), повысилась востребованность по сравнению с прошлым годом на работников в сфере общепита и обслуживания (официанты, няни, сиделки, кухонные рабочие) +64% новых вакансий, а также бухгалтеров и финансистов (+41%).

Взлетел спрос и на специалистов по ремонту и продаже авто (+36%), пользуется большим спросом и рабочий персонал (+33%).

Но есть и сферы, где, наоборот, наблюдается сокращение потребности в новых работниках: на 21% упала потребность у бизнеса в ИТ-специалистах, на 27% - на работников сферы культуры.

Востребованность со стороны многих компаний и кадровый дефицит толкают работодателей на повышение зарплат в вакансиях. Так, медианная предлагаемая зарплата в регионе сейчас доходит – 58300 рублей. По сравнению с началом 2023 года доход вырос на 13200 рублей. По сравнению с другими регионами страны зарплаты в Мурманской области выше среднероссийских на 1400 рублей, но ниже московских на 20200 рублей. Таким образом, местные работодатели оказались одними из самых щедрых по сравнению с другими в СЗФО – регион на втором месте по СЗФО по уровню средних зарплат.