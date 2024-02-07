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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.24 12:00

За месяц в Мурманской области на 18% вырос спрос на новых работников

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытые в Мурманской области за последний месяц – количество новых предложений о работе выросло на 18% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По итогам за последние 30 дней местный бизнес разместил более 5 тысяч новых вакансий, это на 18% больше, чем в начале 2023 года.  Сильнее всего вырос спрос и как следствие число новых вакансий для юристов (+71% новых рабочих мест), повысилась востребованность по сравнению с прошлым годом на работников в сфере общепита и обслуживания (официанты, няни, сиделки, кухонные рабочие) +64% новых вакансий, а также бухгалтеров и финансистов (+41%).

Взлетел спрос и на специалистов по ремонту и продаже авто (+36%), пользуется большим спросом и рабочий персонал (+33%). 

Но есть и сферы, где, наоборот, наблюдается сокращение потребности в новых работниках: на 21% упала потребность у бизнеса в ИТ-специалистах, на 27% - на работников сферы культуры. 

Востребованность со стороны многих компаний и кадровый дефицит толкают работодателей на повышение зарплат в вакансиях. Так, медианная предлагаемая зарплата в регионе сейчас доходит – 58300 рублей. По сравнению с началом 2023 года доход вырос на 13200 рублей. По сравнению с другими регионами страны зарплаты в Мурманской области выше среднероссийских на 1400 рублей, но ниже московских на 20200 рублей. Таким образом, местные работодатели оказались одними из самых щедрых по сравнению с другими в СЗФО – регион на втором месте по СЗФО по уровню средних зарплат.  

Регион

янв. 24

янв. 23

Динамика

за год

Разница

по РФ

Разница

с Москвой

Санкт-Петербург

68 176 ₽

51 735 ₽

16 442 ₽

11 229 ₽

10 383 ₽

Мурманская область

58 358 ₽

45 060 ₽

13 298 ₽

1 410 ₽

20 201 ₽

Ленинградская область

57 634 ₽

43 042 ₽

14 592 ₽

686 ₽

20 925 ₽

Республика Коми

51 645 ₽

40 035 ₽

11 610 ₽

5 303 ₽

26 914 ₽

Архангельская область

50 000 ₽

38 714 ₽

11 286 ₽

8 606 ₽

28 559 ₽

Республика Карелия

48 341 ₽

39 852 ₽

8 490 ₽

8 606 ₽

30 218 ₽

Калининградская область

45 830 ₽

35 780 ₽

10 049 ₽

11 118 ₽

32 729 ₽

Новгородская область

44 818 ₽

34 221 ₽

10 597 ₽

12 130 ₽

33 741 ₽

Вологодская область

44 811 ₽

34 908 ₽

9 903 ₽

12 136 ₽

33 748 ₽

Псковская область

44 376 ₽

36 153 ₽

8 223 ₽

12 572 ₽

34 183 ₽

 

 

Северо-Западный ФО

60 491 ₽

47 758 ₽

12 734 ₽

 

 

Москва

78 559 ₽

64 046 ₽

14 513 ₽

 

 

Россия

56 948 ₽

44 986 ₽

11 962 ₽

 

 

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