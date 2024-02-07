За месяц в Мурманской области на 18% вырос спрос на новых работников
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытые в Мурманской области за последний месяц – количество новых предложений о работе выросло на 18% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
По итогам за последние 30 дней местный бизнес разместил более 5 тысяч новых вакансий, это на 18% больше, чем в начале 2023 года. Сильнее всего вырос спрос и как следствие число новых вакансий для юристов (+71% новых рабочих мест), повысилась востребованность по сравнению с прошлым годом на работников в сфере общепита и обслуживания (официанты, няни, сиделки, кухонные рабочие) +64% новых вакансий, а также бухгалтеров и финансистов (+41%).
Взлетел спрос и на специалистов по ремонту и продаже авто (+36%), пользуется большим спросом и рабочий персонал (+33%).
Но есть и сферы, где, наоборот, наблюдается сокращение потребности в новых работниках: на 21% упала потребность у бизнеса в ИТ-специалистах, на 27% - на работников сферы культуры.
Востребованность со стороны многих компаний и кадровый дефицит толкают работодателей на повышение зарплат в вакансиях. Так, медианная предлагаемая зарплата в регионе сейчас доходит – 58300 рублей. По сравнению с началом 2023 года доход вырос на 13200 рублей. По сравнению с другими регионами страны зарплаты в Мурманской области выше среднероссийских на 1400 рублей, но ниже московских на 20200 рублей. Таким образом, местные работодатели оказались одними из самых щедрых по сравнению с другими в СЗФО – регион на втором месте по СЗФО по уровню средних зарплат.
|
Регион
|
янв. 24
|
янв. 23
|
Динамика
за год
|
Разница
по РФ
|
Разница
с Москвой
|
Санкт-Петербург
|
68 176 ₽
|
51 735 ₽
|
16 442 ₽
|
11 229 ₽
|
10 383 ₽
|
Мурманская область
|
58 358 ₽
|
45 060 ₽
|
13 298 ₽
|
1 410 ₽
|
20 201 ₽
|
Ленинградская область
|
57 634 ₽
|
43 042 ₽
|
14 592 ₽
|
686 ₽
|
20 925 ₽
|
Республика Коми
|
51 645 ₽
|
40 035 ₽
|
11 610 ₽
|
5 303 ₽
|
26 914 ₽
|
Архангельская область
|
50 000 ₽
|
38 714 ₽
|
11 286 ₽
|
8 606 ₽
|
28 559 ₽
|
Республика Карелия
|
48 341 ₽
|
39 852 ₽
|
8 490 ₽
|
8 606 ₽
|
30 218 ₽
|
Калининградская область
|
45 830 ₽
|
35 780 ₽
|
10 049 ₽
|
11 118 ₽
|
32 729 ₽
|
Новгородская область
|
44 818 ₽
|
34 221 ₽
|
10 597 ₽
|
12 130 ₽
|
33 741 ₽
|
Вологодская область
|
44 811 ₽
|
34 908 ₽
|
9 903 ₽
|
12 136 ₽
|
33 748 ₽
|
Псковская область
|
44 376 ₽
|
36 153 ₽
|
8 223 ₽
|
12 572 ₽
|
34 183 ₽
|
|
|
Северо-Западный ФО
|
60 491 ₽
|
47 758 ₽
|
12 734 ₽
|
|
|
Москва
|
78 559 ₽
|
64 046 ₽
|
14 513 ₽
|
|
|
Россия
|
56 948 ₽
|
44 986 ₽
|
11 962 ₽
|
|