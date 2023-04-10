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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.23 12:00

За месяц в Мурманской области открыли на 3% больше вакансий, чем год назад

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытые в нашем регионе за последний месяц – количество новых предложений о работе выросло на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Сильнее всего за последний месяц относительно весны прошлого года выросло число вакансий в сферах «Наука, образование» (+117% год к году), «Спортивные клубы, салоны красоты» (+84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+67%). Кроме того, местные работодатели увеличили на 61% по сравнению с весной 2022 года спрос на домашний персонал. В целом в 19 из 28 профессиональных сфер Мурманской области наблюдается рост спроса на новый персонал.

Наименее активно работодатели нанимают в последнее время работников в сфере автобизнеса (-27% новых вакансий по сравнению с началом 2022 года), специалистов в сфере рабочего персонала (-26%), строительства (-20%), работников сферы закупок (-17%).

«Средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области с начала 2023 года увеличилась на 735 рублей и составляет чуть более 57000 рублей. При этом мурманские работодатели готовы платить сотрудникам на 463 рубля меньше, чем работодатели из других регионов страны. В то же время недавний опрос hh.ru показал, что 40% жителей Мурманской области, которые находятся сейчас в поиске работы, готовы снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства в короткие сроки. Это на 5% больше, чем весной 2022 года. Отметим, что средняя ожидаемая зарплата в регионе сейчас на уровне 60320 рублей. При этом 9% жителей признаются, что у них уже есть подработка помимо основной работы, а 48% жителей ее активно ищут. По сравнению с прошлым годом потребность в подработке у мурманчан выросла на 5%», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

Топ высокооплачиваемых вакансий в начале апреля в Мурманской области:

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