Мурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять УгловВ Мурманской области стартовала акция «Новогоднее чудо»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.12.21 12:00

За месяц в Мурманской области собрали почти 10 тонн пластика в рамках программы по раздельному сбору отходов

Региональный оператор зафиксировал первые результаты программы по внедрению раздельного сбора отходов в регионе. На контейнерных площадках в областном центре, а также в Мончегорске, Оленегорске и Ловозере было установлено 300 контейнеров сетчатого типа, предназначенных для самого распространенного у нас в стране вида пластиковых отходов – бутылок ПЭТ (полиэтилентерефталат), имеющих маркировку «01».

С октября при помощи этих контейнеров было собрано и перевезено на территорию «Экотехнопарка» в Междуречье почти 10 тонн таких отходов. На мусоросортировочном комплексе из пластиковых бутылок на специальном оборудовании формируют брикеты весом от 160 до 180 кг каждый. Далее отходы ПЭТ отправляют из Заполярья на профильное предприятие в Солнечногорск на переработку.

В АО «Ситиматик» уверены, что установка специализированных контейнеров для пластика, как начальный этап внедрения системы раздельного сбора отходов, поможет жителям Мурманской области выработать привычку разделять отходы, и в конечном итоге будет способствовать воспитанию ответственного и экологичного отношения к окружающей среде.

Региональный оператор напоминает, что контейнеры предназначены только для пластиковых бутылок ПЭТ.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в настоящее время Мурманский филиал АО «Ситиматик» отмечает постепенное увеличение объёмов собранного вторсырья – это первый и очень хороший результат проводимой работы, он свидетельствует о том, что северянам интересна программа раздельного сбора отходов, они готовы активно участвовать в её реализации. Всего с начала 2021 года на мусоросортировочном комплексе АО «Ситиматик» в Мурманской области было отобрано 314 тонн пластиковых отходов.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:30«Врачигерои». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО специалистам финансовой сферы готовы платить 100 тысяч рублей и больше-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены поднимаются сегодня после снижения накануне-PRO Энергетику (18+)Эксплуатация Кольской АЭС соответствует лучшим мировым стандартам производства электрической энергии-PRO ЖКХ (18+)В Луостари приводят в порядок крыши жилых домов-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Энергетическим напиткам дали бой за круглым столом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика