За месяц в Мурманской области собрали почти 10 тонн пластика в рамках программы по раздельному сбору отходов

Региональный оператор зафиксировал первые результаты программы по внедрению раздельного сбора отходов в регионе. На контейнерных площадках в областном центре, а также в Мончегорске, Оленегорске и Ловозере было установлено 300 контейнеров сетчатого типа, предназначенных для самого распространенного у нас в стране вида пластиковых отходов – бутылок ПЭТ (полиэтилентерефталат), имеющих маркировку «01».

С октября при помощи этих контейнеров было собрано и перевезено на территорию «Экотехнопарка» в Междуречье почти 10 тонн таких отходов. На мусоросортировочном комплексе из пластиковых бутылок на специальном оборудовании формируют брикеты весом от 160 до 180 кг каждый. Далее отходы ПЭТ отправляют из Заполярья на профильное предприятие в Солнечногорск на переработку.

В АО «Ситиматик» уверены, что установка специализированных контейнеров для пластика, как начальный этап внедрения системы раздельного сбора отходов, поможет жителям Мурманской области выработать привычку разделять отходы, и в конечном итоге будет способствовать воспитанию ответственного и экологичного отношения к окружающей среде.

Региональный оператор напоминает, что контейнеры предназначены только для пластиковых бутылок ПЭТ.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в настоящее время Мурманский филиал АО «Ситиматик» отмечает постепенное увеличение объёмов собранного вторсырья – это первый и очень хороший результат проводимой работы, он свидетельствует о том, что северянам интересна программа раздельного сбора отходов, они готовы активно участвовать в её реализации. Всего с начала 2021 года на мусоросортировочном комплексе АО «Ситиматик» в Мурманской области было отобрано 314 тонн пластиковых отходов.