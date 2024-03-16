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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.24 11:00

За Министерством культуры Мурманской области закрепляют полномочия по созданию и ведению регионального реестра мастеров народных художественных промыслов

В областной Думе прошло заседание комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Парламентарии рассмотрели проект закона, который в рамках приведения региональной законодательной базы в соответствие с федеральной наделяет Министерство спорта Мурманской области полномочием содействовать развитию военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

Документ также перераспределяет полномочия в сфере массового спорта. Так, профильное министерство наделяется правом развивать и обеспечивать доступность массового спорта, а орган местного самоуправления – полномочием по содействию развитию и доступности массового спорта.

Проект закона рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты одобрили к принятию в первом чтении и окончательной редакции ещё один проект закона, который приводя региональную законодательную базу в соответствии с федеральной, закрепляет за Министерством культуры Мурманской области полномочия по созданию и ведению регионального реестра мастеров народных художественных промыслов.

В завершение парламентарии обсудили кандидатуру Елизаветы Урядниковой из Мурманска для включения в состав Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29689/

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