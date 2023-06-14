За минувшие 4 года в регионе построено, реконструировано и капитально отремонтировано более 170 социально значимых объектов, в том числе построены первая за 30 лет школа в Североморске, восемь детских садов, четыре амбулатории и восемь ФАПов. Об этом вчера в рамках оперативного совещания сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«На сегодняшний день в работе 93 объекта, среди которых объекты здравоохранения, спорта, образования, культуры, благоустройства и ЖКХ, а также многоквартирные дома. Так, в данный момент в регионе идут работы по строительству жилых домов в Мурманске, Умбе и Зеленоборском. В отношении остальных разрабатывается проектная документация и идёт заключение контрактов. На реализацию всех указанных мероприятий из областного и федерального бюджетов предусмотрено более 13 млрд рублей», – отметила первый вице-губернатора.

Мероприятия проводятся в рамках плана «На Севере – жить», государственных программ Мурманской области и национальных проектов.

Подробнее о ходе работ в сфере строительства и капитального ремонта рассказала министр строительства региона Ирина Вабищевич.

В 2023 году уже завершены работы по капитальному ремонту в четырёх поликлиниках в городе Мурманске, Кандалакше, Ревде и Мурмашах.

«Обновленные объекты отвечают современным требованиям, здесь созданы все условия для комфортного приема пациентов, что уже успели по достоинству оценить как персонал учреждений, так и местные жители. Хочется отметить, что все поликлиники выполняются в едином стиле и соответствуют фирменному брендбуку программы», – отметила Ирина Вабищевич.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Зеленоборском продолжается строительство амбулатории с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром и реконструкция областного онкологического диспансера в Мурманске, а также капитальный ремонт в поликлинике Оленегорска и Апатитско-Кировской ЦГБ.

В текущем году в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения начаты работы по капитальному ремонту в еще трех поликлиниках в Мурманске, Кировске и Умбе, а также ведется проектирование двух поликлиник в городе Апатиты.

В рамках национального проекта «Демография» и стратегического плана «На Севере – жить» в 2023 году завершено строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в Кандалакше и работы по капитальному ремонту фасада здания детско-юношеской спортивной школы в Оленегорске «Олимп». В настоящее время в Оленегорске продолжаются работы по капитальному ремонту Дома физкультуры со спортивным залом и плавательным бассейном. В рамках государственной программы «Физическая культура и спорт» в Мурманске планируется строительство бассейна на проспекте Кольский, в Оленегорске реконструкция Ледового дворца. Кроме того, в столице Кольского Заполярья появится новый спортивный объект – Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Старостина.

Отдельного внимания заслуживают объекты сферы образования. Так, в рамках национального проекта «Демография» завершено строительство детского сада в Алакуртти на 75 мест, что позволило обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для малышей от двух месяцев до трех лет.

«Стоит отметить, что школы в Мурманске не строились с 1993 года. Благодаря нацпроекту «Образование» и плану «На Севере – жить» сейчас возводятся сразу две – на 500 мест на улице Советская и на 800 мест в переулке Казарменном», – пояснила Ирина Вабищевич.

Также в рамках государственной программы «Образование и наука» продолжаются работы по капитальному ремонту в трех школах в Североморске и Кандалакше, которые будут обновлены и откроют свои двери для юных северян уже к началу нового учебного года.

Завершены работы по капитальному ремонту Оленегорского центра культуры и досуга, библиотеки им. Л.А. Гладиной в Апатитах.

В рамках государственной программы «Культура» в Кировске ведутся работы по реконструкции здания первого хибиногорского кинотеатра, построенного в 1932 году, и по восстановлению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения кинотеатра «Родина», построенного в 1948 году в Мурманске.

В рамках реновации ЗАТО, согласно плану «На Севере – жить», завершены работы по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса в Заозерске, продолжаются работы по реконструкции Дворца Культуры «Восход» в Никеле, выполняются работы по капитальному ремонту школы №12 в ЗАТО город Североморск.

Начаты работы по возведению нового корпуса школы в Печенге на 250 мест, ведутся работы подготовительного этапа по строительству ДК в Алакуртти, а также в ближайшее время в Североморске начнется строительство нового современного бассейна.

Важным блоком работы Министерства строительства Мурманской области является возведение нового жилья. До 2025 планируется завершение строительства 15 многоквартирных жилых домов в Мурманске, Умбе, Зеленоборском и Кольском районе, которое осуществляется правительством Мурманской области и частными застройщиками.

Фото: https://gov-murman.ru