За минувшие сутки в регионе произошло 22 ДТП. В двух случаях водители допустили наезды на пешеходов

За минувшие сутки в регионе произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, из них 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. В двух случаях водители допустили наезды на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Оба пешехода получили ранения и были обслужены в медицинских учреждениях.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, особенно при проезде и переходе пешеходных переходов в темное время суток. Водителям необходимо выбирать скоростной решим с учетом погодных условий. Скорость транспортного средства должна обеспечивать постоянный контроль за движением.

Пешеходов также просят проявлять особую осторожность при переходе дороги. Неблагоприятные погодные условия уменьшают видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивают тормозной путь автомобиля. Переходить проезжую часть следует только в установленном месте с соблюдением норм и правил безопасности. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы.

Кроме того, Госавтоинспекция напоминает о необходимости замены летних автошин на зимние.