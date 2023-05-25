За минувший год членами регионального Молодёжного парламента проведено более сорока мероприятий с участием молодёжных активов и рабочей молодёжи

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Парламентарии заслушали и приняли к сведению информацию председателя Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе Елены Трапезниковой о результатах деятельности за прошлый год.

Отмечалось, что третий состав Молодёжного парламента сформирован в мае 2022 года в количестве 28 человек, представляющих 17 муниципальных образований региона. Среди основных задач совещательного и консультативного органа, осуществляющего свою деятельность на общественных началах, представление интересов молодёжи в региональном парламенте, участие в разработке проектов законов, приобщение молодых северян к парламентской деятельности, а также содействие повышению социальной активности молодежи, вовлечению в политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества.

За минувший год членами Молодёжного парламента проведено более сорока мероприятий с участием молодёжных активов и рабочей молодёжи, включающих сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Кроме этого, членами Молодёжного парламента разработаны предложения в Концепцию государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, которые приняты в работу.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27896/