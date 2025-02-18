За минувшую неделю ЦУР Мурманской области зафиксировал 2228 сообщений в соцсетях – это на 40% больше, чем на прошлой неделе

Рост связан с проведением «прямой линии» губернатора. Наиболее часто северян интересовала оплата коммунальных услуг, уборка снега, образование и отлов безнадзорных животных. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании в областном правительстве руководитель Центра управления регионом Артём Марышев.

Так, в блоке «ЖКХ» выросло число вопросов о возможном переходе на новый способ оплаты отопления. Министерство энергетики и ЖКХ разъяснило, что в регионе этот вариант не рассматривается.

В блоке «Образование» обсуждали объединение детских садов, а в блоке «Безопасность» северяне задавали вопросы по отлову безнадзорных собак и кошек.

Мурманск показал рост обращений на 39%. Горожане массово жаловались на неочищенные дворы (улицы Героев Рыбачьего и Радищева, Кольский проспект), дороги и тротуары (проспект Героев-североморцев, улицы Капитана Маклакова и Лобова). По уборке дворов из 217 сообщений решено 25%, по дорогам – 30%. Также жители уточняли вопросы начислений за отопление и капремонт, жаловались на переполненные контейнеры (Кольский проспект, улицы Аскольдовцев и Чумбарова-Лучинского).

Среди муниципалитетов у Мурманска, ЗАТО город Заозерск, Терского округа и Кировска показатели по количеству обращений выше среднего значения. В Заозерске жители спрашивали про оплату отопления, сообщали об отсутствии кабельного телевидения и просили расчистить дороги. В Терском округе обсуждали реорганизацию детского сада и электроснабжение, в Кировске – работу управляющих компаний и уборку снега.

За неделю 50% сообщений отработаны: проблемы решены, даны ответы. В Североморске ликвидирована свалка, в Дровяном поправили дорожный знак, в Кандалакше восстановили освещение, в Варзуге расчистили лестницу, а в Заозерске обработали двор противогололедными материалами.

Отдельную благодарность руководитель ЦУР Артём Марышев вынес специалистам Минздрава за оперативную госпитализацию пенсионерки, оказавшейся в сложной ситуации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/