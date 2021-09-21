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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.21 14:30

За минувшую неделю ЦУР обработал более тысячи сообщений о проблемах северян

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 2048 сообщений, 1305 из которых уже отработаны. Об этом в понедельник сообщила на оперативном совещании в правительстве региона министр цифрового развития Зинаида Середа. На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», на втором — «Благоустройство», на третьем — «Дороги», на четвертом — «Здравоохранение».

В блоке «ЖКХ» северяне сигнализируют о том, что в некоторых домах до сих пор отсутствует отопление. Наибольшее количество сообщений по данной проблеме было получено из Мурманска и Североморска. Обращения находятся на отработке у управляющих компаний и региональной Госжилинспекции.

В разделе «Благоустройство» подтвердились сигналы северян о срыве сроков ремонта дворов по улице Павлова, 9 и Кошевого, 3. Подрядной организации будут выставлены штрафные санкции.

О неудовлетворительном состоянии дорог и затягивании сроков ремонта дворов сообщали жители Мончегорска.

В блоке «Дороги» мурманчане сообщали о срыве сроков ремонта дорог по улице Шмидта и Лобова. Также северяне жаловались на неудовлетворительное состояние дороги Раякоски – Никель.

Жители Североморска сообщили о том, что на улице Душенова провалился грунт на пешеходной дорожке. Администрация муниципалитета доложила, что в настоящее время специалисты формируют техническое задание и составляют смету для выполнения работ по устранению дефектов.

В блоке «Здравоохранение» ряд вопросов касался трудностей с записью на прием к врачам, а также обеспечения необходимыми препаратами пациентов с сахарным диабетом. Вопросы переданы на отработку в региональный Минздрав.

Андрей Чибис поручил внимательно рассмотреть каждый сигнал, дать обратную связь по обращениям, добавив, что при необходимости для решения проблем, о которых сообщают северяне, должны быть приняты соответствующие управленческие решения, сообщает региональное Министерство цифрового развития.

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