За минувшую неделю с улично-дорожной сети Мурманской области вывезено порядка 7 тысяч кубометров снега

Одним из важных вопросов сегодняшнего оперативного совещания в региональном правительстве стала уборка от снега. Временно исполняющая обязанности губернатора Оксана Демченко отметила, что в условиях снегопадов прошлой недели работы проводились в усиленном режиме.

«На уборку снега у нас задействовано по всей области порядка 400 единиц техники и более 2 тысяч человек – такое количество приводило в порядок муниципалитеты после недавних сильных снегопадов. В выходные в Мурманской области уборочная техника работала в усиленном режиме. С улично-дорожной сети Мурманской области вывезено порядка 7 тысяч кубометров снега за только минувшую неделю. Графики уборки муниципалитетов находятся в прямой взаимосвязи от погодных условий», – подчеркнула Оксана Демченко.

Подробнее о готовности муниципальных образований к работе в зимний период в части организации уборки территории доложит и.о. министра энергетики и ЖКХ Алена Кузнецова.