За минувшую неделю специалисты ЦУР обработали более 800 обращений северян

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 835 сообщений, оставленных северянами в соцсетях и на портале «Наш Север». Об этом сообщила министр цифрового развития региона Зинаида Середа. На первом месте по количеству сигналов находится блок вопросов по теме «Благоустройство», на втором – «Дороги», на третьем – «ЖКХ», на четвёртом – «Коронавирус».

В блоке «Благоустройство» чаще всего северяне сообщали об отсутствии детских площадок, необходимости благоустроить общественные пространства и провести уборку территорий. Также специалисты ЦУР зафиксировали сообщения о сломанных качелях в сквере «Аллея Поколений» на улице Хлобыстова. Администрация Мурманска пояснила, что планируется оперативно заменить конструкции.

Блок «ЖКХ» представлен сообщениями об отсутствии горячей воды из-за летних ремонтно-профилактических работ в Ленинском районе Мурманска, в ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск. Также северяне сигнализировали о плохом состоянии многоквартирных домов и необходимости ремонта подъездов. Некоторые жители жалуются на отсутствие предупреждений о запланированных отключениях коммунальных услуг.

Блок «Дороги» представлен сообщениями, касающимися ремонта, строительства и реконструкции дорог. Жители Мурманска обращают внимание на затянувшийся ремонт на улице Лобова.

В блоке «Коронавирус» основные вопросы были посвящены вакцинации. Большое количество жалоб получено от жителей Апатитов, которые сообщали о сложностях при дозвоне в регистратуру поликлиники.

Напомним, в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис обратил внимание главврачей поликлиник на необходимость строго контролировать работу call-центров в лечебных учреждениях, сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области.