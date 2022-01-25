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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.22 09:00

За минувшую неделю в регионе отмечен рост случаев заболевания COVID-19

За минувшую неделю в Мурманской области, как и в России в целом, отмечается рост числа впервые выявленных случаев новой коронавирусной инфекции.

Как отметил вчера в своём докладе на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, прежде всего выросло число амбулаторных пациентов, то есть тех, у кого болезнь течёт не тяжело, без осложнений. Среднедневное число госпитализируемых остаётся практически без изменений, поэтому количество развёрнутых коек прежнее. Свободный коечный фонд при этом достаточен.

На догоспитальном этапе помощь пациентам с COVID-19 оказывают 24 бригады скорой медицинской помощи и 30 патронажных бригад в поликлиниках. Необходимыми бесплатными лекарственными препаратами за период пандемии нарастающим итогом за счёт средств областного бюджета обеспечены более 122 тысяч пациентов с COVID-19 и ОРВИ, за счёт средств федерального бюджета – ещё более 56 тысяч пациентов с COVID-19.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в регионе поддерживается неснижаемый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфектантов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436194/#&gid=1&pid=1

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