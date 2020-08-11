За нападение на остановочном комплексе в Мурманске одного разбойника настигла кара небесная, а у второго впереди суд земной

В апреле текущего года в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску поступило заявление от женщин 34 и 46 лет, которые сообщили, что рано утром они ожидали служебный автобус на остановке «Улица Гагарина». К ним подошли двое мужчин и, убедившись, что вокруг никого нет, один из них достал нож, а второй газовый баллончик. Злоумышленники стали требовать у женщин деньги и мобильные телефоны.

Одной мурманчанке удалось вырваться, выбежав на дорогу, она стала звать на помощь. Вторую северянку злоумышленники продолжали удерживать, угрожая ножом. Когда нападавшие немного отвлеклись, женщина воспользовалась моментом и тоже смогла убежать. После того, как на крики женщин стали спешить неравнодушные граждане, мужчины поспешили скрыться.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудники полиции со слов женщин смогли составить подробный фоторобот и в этот же день по горячим следам удалось задержать подозреваемого, угрожавшего женщинам ножом. Им оказался 65-летний ранее неоднократно судимый мужчина. На следующий день был задержан второй злоумышленник - 22-летний, ранее не судимый молодой человек, державший в момент нападения газовый баллончик.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении второго мужчины прекращено в связи со смертью.