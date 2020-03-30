За наращивание тестирования и мобилизацию свободных больничных коек будут отвечать полпреды – Владимир Путин

Объёмы тестирования граждан на коронавирус в РФ нужно резко нарастить в ближайшие дни, в том числе путём развертывания дополнительных центров диагностики в государственных и частных медицинских организациях. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

«Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики как в государственных, так и в частных медицинских организациях. Сделать это, чтобы уже в ближайшие дни резко нарастить объёмы тестирования на коронавирус», - сказал глава государства.

Также президент дал поручение свести в общую базу данные о готовности российского здравоохранения к борьбе с коронавирусом. «В ближайшие дни необходимо завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений», - обратился глава государства к полпредам и губернаторам.

Он уточнил, что это касается системы Министерства здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства, ведомственных и частных клиник и больниц. «Всё должно быть ещё раз сведено в единую базу данных», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер указал на то, что в регионах ситуация с коечным фондом разная. Поэтому, по его мнению, уже сейчас следует предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая приём больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта Федерации. «Поручаю правительству в таких случаях предусмотреть компенсацию региональным бюджетам за счёт федерального центра», распорядился Путин.

Президент также заявил, что должна быть проведена детальная оценка реальной готовности коечного фонда, использованы все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек. За этом, по словам Путина, полпреды будут отвечать лично. «Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава», - заключил президент, пишет ТАСС.