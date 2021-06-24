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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.21 16:30

За нарушение правил эпидбезопасности в Мурманской области все чаще штрафуют юрлица

Мурманская область занимает лидирующие позиции в СЗФО по процентному соотношению штрафов по юридическим лицам к численности населения. Это связано с нарушениями правил поведения при введении режима повышенной готовности, сообщает региональный оперативный штаб.

За последние две недели в рамках совместных рейдов на транспорте составлено 68 протоколов об административном правонарушении (ст. 20.6.1 КоАП РФ) на юридические лица. По 24 из них вынесено 18 предупреждений и шесть штрафов на общую сумму 300 тысяч рублей. Еще восемь материалов назначено к рассмотрению, а 36 материалов ожидает назначения к рассмотрению.

«В течение последних двух недель рейды ориентируются на привлечение к ответственности водителей и перевозчиков. В течение минувшей недели составлено пять протоколов на водителей и три на перевозчиков», – уточнили в региональном Минтрансе.

Оперштаб просит предпринимателей отнестись с пониманием к действующим ограничениям. Все они приняты в интересах жизни и здоровья граждан.

«Это тот случай, когда не хотелось бы быть в лидерах. Мы не стремимся собрать как можно больше штрафов. Это вынужденная мера, потому что на поверку к мерам эпидбезопасности, к сожалению, многие относятся пренебрежительно, подвергая риску себя и окружающих. Пассажиры без масок в маршрутках, бары и кальянные, работающие «по паролю» –  такие явления вынуждают прибегать к более строгим мерам. Очень надеюсь, что безрадостная перспектива штрафа в 300 тысяч для юрлиц заставит задуматься», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Напомним, в Мурманской области действует масочный режим, ограничена наполняемость транспорта до 2/3 от полной загрузки. Заведения общепита могут работать с 6.00 до 23.00 с 50% наполняемостью, или навынос, закрыты детские игровые зоны, наполняемость кинотеатров ограничена до 50%, отменены культурно-массовые мероприятия. Также на время режима повышенной готовности продолжает действовать запрет на посещение торговых центров детьми и подростками без сопровождения родителей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее по итогам заседания оперативного штаба глава региона Андрей Чибис подчеркнул, что в регионе растет число детей, заболевающих пневмонией в результате заражения коронавирусной инфекцией. Губернатор отметил, что об этом сообщают медики, работающие в красной зоне.

 

Комментарии

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Последние комментарии

YanG
24.06.21 17:18
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