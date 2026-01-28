За нарушения требований охраны труда организации привлечены к ответственности

По итогам расследования Государственной инспекцией труда в Мурманской области несчастного случая, произошедшего 10 января текущего года с сотрудником МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С. М. Кирова и выставочным залом», учитывая, что причиной смерти работника явилось общее заболевание, несчастный случай квалифицирован комиссией как не связанный с производством.

Вместе с тем в ходе расследования был выявлен ряд нарушений: не организовано обучение по программе обучения требованиям охраны труда; не проведён повторный инструктаж на рабочем месте; работник не обеспечен средствами индивидуальной защиты.

По факту выявленных нарушений работодатель привлечён к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ).

А в декабре минувшего года Государственной инспекцией труда в Мурманской области была инициирована внеплановая выездная проверка в отношении филиала ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» - Оленегорская центральная районная больница. Поводом для проверки послужила информация о несчастном случае со смертельным исходом.

В ходе проверки государственным инспектором труда выявлены нарушения требований статей 214 и 219 ТК РФ в части допуска работников к исполнению должностных обязанностей без инструктажа на рабочем месте и обучения требованиям охраны труда.

По результатам внеплановой выездной проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде административного штрафа.

Государственная инспекция труда в Мурманской области напоминает всем работодателям о необходимости соблюдения требований охраны труда.

