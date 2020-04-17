За нарушения в сфере уголовно-правовой статистики по представлениям прокуратуры к дисциплинарной ответственности были привлечены 144 должностных лица

В прокуратуре Мурманской области обобщены результаты надзора за исполнением законодательства в сфере уголовно-правовой статистики за январь-март 2020 года. При проведении проверок в правоохранительных органах Мурманской области выявлены 2824 нарушения, допущенных при учёте преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о результатах следственной работы и дознания, рассмотрении сообщений о преступлении, 263 из которых связаны с нарушением сроков представления документов первичного учёта.

Анализ результатов работы показал, что правоохранительными органами не уделяется должного внимания вопросам достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений.

По инициативе прокуроров были устранены 1810 нарушений, связанных с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем, в том числе неотражением либо необоснованным отражением в статистических карточках и(или) статистической отчетности сведений о совершении преступлений в состоянии алкогольного опьянения (41), в общественных местах, в том числе на улицах (176), лицами, ранее совершавшими преступления (63), о подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление (77), о сумме причиненного материального ущерба (37), о сумме возмещенного материального ущерба (4).

В связи с отменой прокурорами незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям с учёта в информационном центре УМВД России по Мурманской области сняты 81 преступление.

В целях устранения нарушений закона прокурорами в адрес руководителей правоохранительных органов внесены 120 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности привлечены 144 должностных лица, в том числе 19 руководителей.