За навыки критического мышления работодатели готовы платить на треть больше, чем за опыт публичных выступлений

Соискатели недооценивают свою креативность и эмоциональный интеллект. Средние зарплатные ожидания соискателей, обладающих креативным мышлением и эмоциональным интеллектом, на треть ниже зарплатных предложений компаний, нуждающихся в специалистах с такими навыками. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» отобрал 5 навыков, наиболее востребованных в 2020 году.

Наличия критического мышления работодатели ждут у соискателей позиций инженеров, программистов, бизнес-аналитиков. Средняя заработная плата в Москве для обладателей такого навыка составляет 110 тысяч рублей. Средние рыночные зарплатные ожидания соискателей, указавших навык критического мышления, чуть ниже — 100 тысяч рублей. Соискатели же без навыка критического мышления запрашивают в среднем 85 тысяч рублей.

Креативность — неотъемлемая составляющая профессий в сфере маркетинга и рекламного дела, дизайна. Среднее зарплатное предложение для креативных личностей — 110 тысяч рублей. Сами креативные кандидаты запрашивают в среднем 80 тысяч рублей. Это на 14% больше, чем запросы соискателей, не считающих себя креативными (70 тысяч рублей).

Эмоциональный интеллект весьма востребован в 2020 году, полном стресса, страха и неопределенности. Такой навык больше всего нужен hr-менеджерам, психологам и преподавателям. Обладателям эмпатии работодатели предлагают в среднем 110 тысяч рублей Соискатели, считающие себя эмпатами, рассчитывают на средний заработок в 80 тысяч рублей. Кандидаты без прокачанного эмоционального интеллекта — на 70 тысяч рублей в месяц.

Работать в команде важно для представителей всех профессий. Чаще всего этот навык требуется менеджерам по продажам, специалистам по рекламе, маркетингу и PR. Средняя зарплата для соискателей, умеющих работать в команде, — 90 тысяч рублей. Соискатели, прокачавшие навыки командного взаимодействия, запрашивают в среднем 80 тысяч рублей. «Одиночки» согласны в среднем на 70 тысяч рублей.

С переходом на онлайн возможности обращаться к широкому кругу слушателей, похоже, стали только шире. Навык публичных выступлений нужен всем, кто взаимодействует с аудиторией: юристам, преподавателям, pr-специалистам. В данных сегментах рынка труда соискателям с развитым ораторскими способностями московские работодатели в среднем предлагают 80 тысяч рублей. Кандидаты с навыками публичных выступлений в среднем запрашивают столько же. Ожидания соискателей без ярко выраженных способностей выступать перед публикой скромнее — в среднем 60 тысяч рублей.