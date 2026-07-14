За неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 729 сообщений от северян в социальных сетях

По сравнению с предыдущей неделей количество сигналов увеличилось на 2%. Основными темами, волновавшими жителей, стали содержание зелёных насаждений, отключения горячей и холодной воды, качество асфальтового покрытия дорог, работа регистратур в медучреждениях, а также содержание и строительство контейнерных площадок. Такие данные привёл вчера на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Рост числа сообщений в блоке «ЖКХ» связан с отключениями горячей и холодной воды – как плановыми, так и возникшими в результате прорывов на сетях, выявленных в процессе гидравлических испытаний. Наибольшее количество таких сигналов поступило из Мурманска. В областном центре количество обращений выросло на 7%.

В блоке «Благоустройство» мурманчане жаловались на нескошенную траву во дворах. В сфере здравоохранения жители уточняли вопросы получения льготных лекарств и расходных материалов: тест-полосок для глюкометра, инфузионных наборов и резервуаров для инсулиновой помпы.

«За рассматриваемый период 60% сообщений были отработаны, то есть проблемы были решены, по информационным запросам необходимые сведения были предоставлены, остальные сообщения взяты в работу, с предоставлением ответа на этой неделе», – сообщил Артём Марышев.

Среди решённых задач – замена разбитой плитки на крыльце торгового центра на проспекте Ленина в Мурманске, устранение дефекта на фасаде дома на улице Колышкина в Заозерске, а также ремонт и установка скамейки в Центральном городском парке «Огни города» в Апатитах.

За прошедшую неделю ЦУР не зафиксировал нарушений сроков предоставления ответов в социальных сетях.

Артём Марышев поблагодарил за работу коллег из администраций Мурманска, Североморска, Апатитов и Заозерска, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении обозначенных проблем.