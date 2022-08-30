За неделю Центр управления регионом зафиксировал 919 сообщений, поступивших в социальных сетях, а также на порталы «Наш Север» и «Госуслуги»

Об этом на оперативном совещании вчера сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Чаще всего жители сигнализировали о проблемах благоустройства. В частности, ряд сообщений касался асфальтирования дворовых территорий.

Так, жительница Кандалакши обратилась с просьбой отремонтировать покрытие по адресу: ул. Данилова, 13. В выбоине у одного из подъездов после дождей собирается вода, женщина не может вывезти на улицу своего супруга на инвалидной коляске.

Администрация Кандалакшского района в ответ на эту просьбу сообщила, что управляющая компания подала заявку для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год и территория будет благоустроена, если Минград Мурманской области внесёт её в план работы.

«Вы что, правда считаете, что Минград сидит и думает: включить эту заявку в программу или не включить? Вообще-то органы местного самоуправления должны формировать этот план и обращаться в Министерство градостроительства со сводной заявкой. Вам не стыдно за такие ответы, уважаемые коллеги? Это ваша зона ответственности – определять приоритетность задач и обеспечивать их выполнение», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона призвал районную администрацию найти варианты решить вопрос и поручил привлечь к дисциплинарной ответственности чиновника, курирующего работу с обращениями жителей.

«Люди обращаются к вам с конкретными проблемами не для того, чтобы отписку получить, а для того, чтобы проблема была решена. Есть проблемы, требующие системных решений, но уж яму у подъезда ликвидировать вы точно в состоянии, для этого у вас множество инструментов имеется», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис попросил обратить особое внимание на каждое сообщение о необходимости отлова безнадзорных животных и точечные сигналы о неисправном освещении.

Также в топ-5 наиболее популярных тем обращений граждан вошли блоки «ЖКХ», «Дороги», «Здравоохранение» и «Социальное обслуживание», сообщает Центр управления регионом Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru