За неделю ЦУР Мурманской области зафиксировал рост числа сообщений жителей на 40%

С 15 по 21 ноября Центр управления регионом Мурманской области обработал 1513 сообщений от северян в социальных сетях. Количество сигналов увеличилось на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Основными темами стали проблемы с отоплением, уборка снега и наледи, содержание контейнерных площадок, а также работа регистратур и терминалов в медучреждениях. Об этом сообщила вчера на оперативном совещании в правительстве региона заместитель руководителя ЦУР Евгения Ульянова.

Наибольший рост числа жалоб зафиксирован в блоках «ЖКХ», «Благоустройство» и «Обращение с отходами». Из-за сильного ветра в выходные дни произошли перебои с электроснабжением, что отразилось на работе котельных в Кандалакшском и Печенгском округах, а также в ЗАТО Североморск. С понижением температуры жители Мурманска, Александровска и Заозерска жаловались на холод в квартирах.

В блоке «Благоустройство» пользователи просили расчистить дворы, лестницы и общественные пространства от снега и обработать их противогололедными материалами. Сигналы поступили из Мурманска, Александровска и Оленегорска. В блоке «Обращение с отходами» северяне жаловались на срывы вывоза мусора в Мурманске, Кировске и Апатитах.

В Мурманске число сообщений выросло на 36%. Горожане сообщали о недостаточном отоплении в Ленинском округе, просили очистить от снега улицы и лестницы, а также жаловались на переполненные контейнерные площадки. Кроме того, пользователи отмечали нехватку талонов для записи к врачам через портал «Госуслуги» и терминалы в медучреждениях.

В Александровске и Оленегорске жители просили расчистить улицы и лестницы от снега, а также жаловались на холод в квартирах. В Печенгском округе рост сигналов в блоке «ЖКХ» был связан с остановками котельных из-за отключений электроэнергии. Подача тепла уже восстановлена.

Отдельное внимание на совещании уделили примеру оперативного решения проблемы в Полярном. После сигнала ЦУР и личного контроля главы муниципалитета лестница на улице Красный Горн, расчистку которой первоначально планировали на 28 ноября, была приведена в порядок в минувшие выходные дни.

Всего за неделю отработано 74% поступивших сообщений. Среди решенных проблем: во Видяево выполнен ремонт фасада дома на улице Заречной, в Апатитах восстановили работу уличного освещения возле дома на улице Строителей, в Мурманске убрано аварийное дерево на улице Миронова, в Оленегорске отремонтировали фонарь в Молодежном сквере, а в Мончегорске привели в порядок дорожный знак на Никелевом шоссе. Все эти работы были выполнены по сигналам, поступившим от северян через социальные сети.

Евгения Ульянова отметила работу коллег из Министерства строительства и администраций Александровска, Кировска, Оленегорска и Кандалакшского округа, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о ходе решения проблем.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557546/#&gid=1&pid=1