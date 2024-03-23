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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.24 08:40

За неделю до официальной премьеры в Мурманске состоится показ фильма «Туман», снятого в Кольском Заполярье

В российский прокат выходит лента «Туман» – первый полнометражный художественный фильм документалиста Наталии Гугуевой, съёмки которого проходили в Мурманске и Териберке. Картина получила финансовую поддержку правительства Мурманской области по итогам конкурсного отбора 2021 года на предоставление рибетов кинокомпаниям, проводившим съёмки в нашем регионе.

За неделю до старта российского проката, 3 апреля, в Мурманске состоится предпремьерный показ, организованный создателями фильма, кинопрокатной компанией «Base Development» и сетью кинотеатров «Мираж Синема». После просмотра зрители смогут пообщаться с творческой командой во главе с режиссёром Натальей Гугуевой. Начало показа в 19.00.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, фестивальный путь фильма начался в апреле прошлого года на Московском международном кинофестивале (конкурс «Русские премьеры»), а на сегодняшний день «Туман» уже получил 24 награды международных и всероссийских фестивалей. Картина заслужила приз Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России в номинации «Лучшее визуальное решение», спецдиплом Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, приз «Сталкер» на МКФ «Сталкер». Фильм открыл программу фестиваля «Северный характер» и получил почётное упоминание жюри международного кинофестиваля, а также представлял Мурманскую область на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в рамках Дней региона.

Режиссёр, сценарист и продюсер «Тумана» Наталия Гугуева не раз бывала в Мурманской области. Она снимала ленту «Форсаж» о лётчиках палубной авиации Северного флота и была участницей первого локейшн-тура для деятелей индустрии кино.

«Наш фильм «Туман» – это история любви, ненависти, вины и прощения между самыми близкими людьми. Природа в нашем сценарии является одним из персонажей фильма. Мы старались создать в кадре ощущение документальности происходящего. Для меня было важно погрузить всю съёмочную группу в условия жесткой арктической среды. Создать образ острова, находящегося вдали от цивилизации. Именно на острове, вдали от всех коммуникаций герои фильма глубоко погружаются в свой внутренний мир, пытаясь понять и разрешить свои самые важные и мучительные проблемы жизни», – рассказывает Наталия Гугуева.

Роли в фильме исполнили Ольга Красько, Валерия Репина, Денис Бондаренко. Картина создана при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Мурманской области.

Возрастное ограничение 12+.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/518191/

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