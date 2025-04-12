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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.25 09:00

За неделю группировка войск России освободила населённые пункты Гуево Курской области, Басовка и Журавка Сумской области и Катериновка в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований за неделю составили свыше 3005 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, в том числе пять бронетранспортёров М113, четыре бронеавтомобиля «MaxxPro» и три боевые бронированные машины HMMWV производства США. Уничтожены 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 11 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 5 по 11 апреля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями освобождены населённые пункты Гуево Курской области, Басовка и Журавка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника механизированной, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны. На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям трёх механизированных, двух мотопехотных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трёх бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, четыре танка, 41 боевая бронированная машина и 79 автомобилей. Уничтожены 20 орудий полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» решительными действиями освободили населённый пункт Катериновка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 и три бронеавтомобиля «MaxxPro» производства США, а также бронеавтомобиль «Dzik» польского производства. Уничтожены 21 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2085 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены 104 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых, двух пехотных, воздушно-десантной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения «Омега». Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 3005 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, в том числе пять бронетранспортёров М113, четыре бронеавтомобиля «MaxxPro» и три боевые бронированные машины HMMWV производства США. Уничтожены 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

Противник потерял свыше 1060 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, включая шесть западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли свыше 555 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 41 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб «JDAM» и 19 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1200 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 660 самолётов, 283 вертолёта, 50974 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22796 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23471 орудие полевой артиллерии и миномётов, 33965 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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