Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За неделю потери противника составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортёров М113 производства США. Уничтожены 35 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, включая шесть 155-мм самоходных артиллерийских установок «Paladin» производства США, «Caesar» производства Франции и «Krab» польского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 18 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 12 по 18 апреля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

18 апреля утром был нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника танковой, четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны. На Белгородском и Харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1900 боевиков, сдались в плен 64 украинских военнослужащих. Уничтожены шесть танков, 39 боевых бронированных машин, 99 автомобилей, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая две «HIMARS» производства США, 46 орудий полевой артиллерии, два зенитных ракетных комплекса, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух штурмовых, артиллерийской бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1730 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортёра М113 производства США. Уничтожены 45 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, в том числе семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 21 склад боеприпасов.

Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Калиново и Валентиновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трёх штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, трёх бригад теробороны, трёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2170 боевиков, два танка, 27 боевых бронированных машин, включая четыре бронетранспортёра М113 и бронетранспортёр «Stryker» производства США. Уничтожены 74 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, из них четыре калибра 155-мм западного производства, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты Елизаветовка и Преображенка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, трёх егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырёх бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортёров М113 производства США. Уничтожены 35 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, включая шесть 155-мм самоходных артиллерийских установок «Paladin» производства США, «Caesar» производства Франции и «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1020 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 56 автомобилей. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, 12 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт F-16 воздушных сил Украины, 45 управляемых авиационных бомб «JDAM» и 29 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1618 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

661 самолёт, 283 вертолёта, 52592 беспилотных летательных аппарата, 603 зенитных ракетных комплекса, 22920 танков и других боевых бронированных машин, 1541 боевая машина реактивных систем залпового огня, 23820 орудий полевой артиллерии и миномётов, 34317 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil