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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.25 09:00

За неделю группировка войск России освободила пять населённых пунктов в ДНР и один в Курской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за неделю составили свыше 2345 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и бронетранспортёр VAB производства Франции. Уничтожены 30 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 25 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 19 по 25 апреля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобождён населённый пункт Олешня Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника танковой, трёх механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

На Белгородском и Харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям трёх механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, а также трёх бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1320 боевиков. Уничтожены два танка, 23 боевые бронированные машины, включая боевую бронированную машину HMMWV и боевую машину пехоты «Bradley» производства США, 55 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1535 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, включая боевую бронированную машину HMMWV и два бронетранспортёра М113 производства США, а также боевую бронированную машину «Kirpi» турецкого производства. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов.

Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооружённых формирований составили более 2065 боевиков, три танка, 31 боевая бронированная машина, в том числе две боевые бронированные машины HMMWV и три бронетранспортеёа М113 производства США. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая «HIMARS» производства США, 60 автомобилей, 31 орудие полевой артиллерии, из них восемь западного производства, семь станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Богдановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трёх механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и бронетранспортёр VAB производства Франции. Уничтожены 30 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 990 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены 39 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, а также три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух артиллерийских бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 505 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль «Kirpi» производства Турции. Уничтожены 41 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 31 управляемая авиационная бомба «JDAM» и 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также 993 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолёт, 283 вертолёта, 53585 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23035 танков и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24098 орудий полевой артиллерии и миномётов, 34582 единицы специальной военной автомобильной техники».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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